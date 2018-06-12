РИАМО - 12 июн. В столице во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 12 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 17-22 метра в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы в ненастье быть осторожными и внимательными.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня во вторник.