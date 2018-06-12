РИАМО - 12 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем России и отметил их вклад в повышение национального благосостояния страны.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с государственным праздником, символизирующим свободу, независимость и верховенство закона – Днем России! Жители Московской области вносят существенный вклад в повышение национального благосостояния нашей Родины, способствуют экономическому, социальному и духовному развитию страны», – написал Брынцалов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья, счастья, успехов в реализации всех намеченных планов и плодотворного труда на благо Отчизны.

В Подмосковье в честь праздничной даты пройдет множество торжественных и развлекательных мероприятий. В частности, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится первый Всероссийский военно-патриотический фестиваль юношеских коллективов. В Подольске пройдет акция «Российский триколор». Активисты молодежных организаций будут раздавать всем желающим ленточки цвета российского флага.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.