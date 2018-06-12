РИАМО - 12 июн. В районе Пречистенской набережной в столице спасатели подняли из воды мужчину без сознания, его передали медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В 01:25 (12 июня – ред.) в Московскую городскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе Пречистенской набережной, дом 1, человек спрыгнул в воду. Уже в 01:26 с поверхности воды был поднят мужчина без сознания 1990 года рождения», – говорится в сообщении.

Спасатели провели сердечно-легочною реанимацию и доставили мужчину на поисково-спасательную станцию. В 01:50 пострадавший был передан медикам для дальнейшей госпитализации.

Происшествие произошло в 50 метрах от берега.