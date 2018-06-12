РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Футбольный матч между «Металлистом» из подмосковного Королева и командой «СтАрс» из Коломны закончился победой представителей Королева, игра прошла в рамках девятого тура первенства России среди команд третьего дивизиона, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Встреча прошла 11 июня на стадионе «Непецино» в одноименном селе в Коломенском районе Московской области.

«Матч команд «СтАрс» и «Металлист» завершился победой гостей – 0:8. Голы забивали: Сергей Харламов (трижды), Антон Кулагин, Аванес Аратюнянц, Антон Трубицин, Дмитрий Михеенко и Марк Беседин. Ворота команды «СтАрс» защищал Дмитрий Филаретов, ФК «Металлист» – Равиль Бедретдинов (с 60 минуты – Александр Руденко)», – говорится в сообщении.

После девяти туров первенства «Металлист» занял промежуточное девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков. Команде из Королева удалось прервать серию без побед.

Следующий матч «Металлиста» состоится 16 июня. Команда из Королева сыграет на своем поле против «Центра спорта» из Лобни.