РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Футбольный матч между «Металлистом» из подмосковного Королева и командой «СтАрс» из Коломны закончился победой представителей Королева, игра прошла в рамках девятого тура первенства России среди команд третьего дивизиона, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.
Встреча прошла 11 июня на стадионе «Непецино» в одноименном селе в Коломенском районе Московской области.
«Матч команд «СтАрс» и «Металлист» завершился победой гостей – 0:8. Голы забивали: Сергей Харламов (трижды), Антон Кулагин, Аванес Аратюнянц, Антон Трубицин, Дмитрий Михеенко и Марк Беседин. Ворота команды «СтАрс» защищал Дмитрий Филаретов, ФК «Металлист» – Равиль Бедретдинов (с 60 минуты – Александр Руденко)», – говорится в сообщении.
После девяти туров первенства «Металлист» занял промежуточное девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков. Команде из Королева удалось прервать серию без побед.
Следующий матч «Металлиста» состоится 16 июня. Команда из Королева сыграет на своем поле против «Центра спорта» из Лобни.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии