РИАМО - 12 июн. На тренировке сборной Аргентины в подмосковных Бронницах чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Лагорио отметил хорошую подготовку базы к чемпионату мира по футболу.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ребятам из школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина подарили билеты на открытую тренировку сборной Аргентины. Билеты вручили министр спорта региона Роман Терюшков совместно с Лагорио. Лагорио поблагодарил руководство региона, отметив хорошую подготовку базы к чемпионату.

«Необходимо выстраивать хорошие отношения между Россией, в частности Московской областью, и Аргентиной», - сказал посол Аргентины.

Аргентинская сборная, в составе которой играет один из лучших футболистов мира - капитан команды Лионель Месси, сейчас в Подмосковье готовится к предстоящим матчам чемпионата.

Иностранные футболисты на протяжении всего турнира будут проживать и тренироваться на базе «СДЮСШОР имени А. Сыроежкина».

Терюшков отметил, что после мирового первенства этот спортобъект перейдет в пользование спортшколы олимпийского резерва.

«Наследие чемпионата мира - отремонтированные футбольные поля, которые сейчас предоставлены сборной Аргентины. После ЧМ-2018 они будут использоваться по прямому назначению. Здесь будет базироваться наша спортивная школа олимпийского резерва по футболу, ребята получат современную достойную инфраструктуру», - пояснил министр.

Модернизированный спорткомплекс в Бронницах включает 12 футбольных полей с естественным покрытием и одно - с искусственным, имеется бассейн, а также оснащенный современным оборудованием медицинский центр.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».