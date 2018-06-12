РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из Королева одержал победу над московским ЦСКА в третьем туре чемпионата России по пляжному футболу, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Матчи первых четырех туров чемпионата России по пляжному футболу проходят в Санкт-Петербурге. Игра между «Элмонтом» и ЦСКА состоялась 11 июня на стадионе «Nova Arena».

«Матч ЦСКА – «Элмонт» завершился со счетом 2:3. Результат по периодам – 0:2, 0:0, 2:1. Голы у «Элмонта» забивали Анатолий Рябко, Андрей Борисов, Антон Калошин», – говорится в сообщении.

Победа позволила «Элмонту» подняться на шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет во вторник (12 июня – ред.), ее соперником в четвертом туре станет московский «Спартак».