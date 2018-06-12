РИАМО - 12 июн. На территории Московской области во второй половине дня и вечером во вторник прогнозируется гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июня местами в Московской области облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером дождь, гроза. При грозе порывы (ветра - ред.) 17-22 метра в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, избегать использования телефона и электроприборов.

«Если вы на открытой местности: не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею; при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности», уточняется в материале.

Также при грозе нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра во вторник.