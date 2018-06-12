РИАМО - 12 июн. В подмосковной Истре при проведении земляных работ местные жители обнаружили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 14:10 11 июня 2018 года от диспетчера ЕДДС городского округа Истра поступило сообщение об обнаружении двух артиллерийских снарядов времен ВОВ, обнаруженных при проведении земляных работ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Уже через час после обнаружения, в 15:10, снаряды изъяли для дальнейшего уничтожения силами Военного комиссариата.