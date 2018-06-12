РИАМО - 12 июн. За прошедшие сутки на территории Московской области специалисты зафиксировали 13 пожаров, к их тушению привлекалось более 110 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожаров – 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом спасено 24 человека. Аварий на водных бассейнах не было.

Также зарегистрированы два очага горения сухой травы, для тушения которых применялись две единицы техники.