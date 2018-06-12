РИАМО - 12 июн. В Москве и Подмосковье во вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями, также пройдут кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве - 21-23, по области - 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Скорость юго-западного ветра будет 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что из-за продолжающегося падение атмосферного давления, понизится и содержание кислорода в воздухе. Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями

«Ухудшение самочувствия могут испытывать как гипертоники, так и гипотоники, люди, перенесшие инфаркт и инсульт, страдающие вегето-сосудистой дистонией, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма. При ухудшении самочувствия желательно принять рекомендованные доктором лекарственные препараты», - уточняют специалисты.