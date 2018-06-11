РИАМО - 11 июн. Посетители международного фестиваля Чайковского в подмосковном Клину в понедельник смогли увидеть оперный спектакль «Мазепа» московского музыкального театра «Геликон-пера», который был представлен в рамках официального закрытия фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы сыграли здесь довольно большой репертуар, сегодня «Мазепа» - одна из самых любимых опер Петра Ильича Чайковского, одно из сильнейших произведений в его творчестве. Это исповедальная опера, в центре которой человеческая трагедия», - сказал художественный руководитель театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман.

По его словам, международный фестиваль в Клину - центр притяжения культуры не только Московской области, он вошел в мировую карту.

«Я очень надеюсь, что он будет крепнуть. Видна поддержка губернатора, мы чувствуем, что с каждым годом фестиваль становится лучше», - подчеркнул Бертман.

Впервые в этом году в фестивальной программе народный артист России Дмитрий Маликов представил музыкальный спектакль «Перевернуть игру». Постановка, рассчитанная на семейную аудиторию, в необычной форме знакомит с классической музыкой.

«Здесь идеальная организация. Думаю, если бы не было поддержки правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева, то фестиваля просто не было бы. Поэтому я, как артист, ставлю большую жирную «пятерку», - сказал Маликов.

Итоги фестиваля подвела советник губернатора по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева.

"Начиная с 7 июня у нас были абсолютные аншлаги. Я получаю постоянную обратную связь от зрителей, в соцсетях. Для меня принципиально важно, что каждый из наших гостей и участников - это для нас дорогие люди, наша команда Московской области, команда губернатора. Программа выполнена на 100%, все, что было заявлено, показано, все артисты приехали, все ноты были сыграны», - сказала Ширалиева.

В этом году фестиваль стал частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Запуск программы широкого взаимодействия по линии гражданского общества инициировали президенты двух стран - Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Первые дня фестиваля - 5 и 6 июня - стали днями Франции. В музее П.И. Чайковского была открыта выставка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Впервые в России выступил известный французский пианист Франсуа Дюмон, который исполнил виртуозный концерт Мориса Равеля для левой руки. Ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнила вокальное произведение Мориса Равеля «Шехерезада».

Эксклюзивный проект фестиваля в Клину - опера французского композитора Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» в исполнении солистов, хора и оркестратеатра «Новая опера». Музыкальным руководителем проекта выступил всемирно известный дирижер Ян Латам-Кёниг.

Впервые участником фестиваля стал Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой. Художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков представил специальную версию спектакля «Чайковский» и сам выступил в роли от автора, прочитав отрывки из писем и дневников великого композитора.

Также впервые на фестивале выступил один из ведущих коллективов страны - Государственный Академический Симфонический Оркестр России имени Е.Ф. Светланова.