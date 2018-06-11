РИАМО - 11 июн. Московские кафе и рестораны призвали закрыть летние веранды 12 июня, так как в этот день ожидаются гроза и ураганный ветер до 20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

«От лица столичного департамента торговли и услуг в связи предупреждением МЧС о том, что <…> 12 июня в Москве ожидается гроза с сильным ветром, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», — говорится в сообщении.

Владельцев кафе и ресторанов также предупредили о том, что необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты.

Ранее москвичей предупредили о том, что в столице 12 июня ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди.