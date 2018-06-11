РИАМО - 11 июн. В Москве пьяный житель Ставропольского края ночью проник в оружейный магазин на улице Летчика Бабушкина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве с охраняемого объекта на улице Летчика Бабушкина поступил сигнал «тревога».

«Через несколько минут на указанный адрес прибыл экипаж группы задержания. При осмотре периметра оружейного магазина с противоположной стороны сотрудники вневедомственной охраны заметили в оконном проеме мужчину. Неизвестный был задержан и передан следственно-оперативной группе», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 27-летний житель Ставропольского края, который находился в состоянии алкогольного опьянения.