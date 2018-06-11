РИАМО – 11 июн. В преддверии чемпионата мира по футболу в столице вводят усиленные меры безопасности, в частности, на въездах в город появились блокпосты, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Один из новых блокпостов в столице появился на пересечении Волгоградского проспекта и МКАДа. <…> На месте установлены ограждения, сужена проезжая часть и стоят несколько машин полиции. Сотрудники ГИБДД останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город. На выезде из Москвы подобного полицейского усиления нет», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, блокпосты организованы с 1 июня на трассах, ведущих в столицу из соседних регионов. Полиция останавливает все автобусы и проверяет разрешение на въезд в город, а у пассажиров требуют предъявить паспорта. Посты расположены в Подмосковье на вылетных трассах по направлению к столице. Проверки осложняют дорожную ситуацию и приводят к заторам.

Ранее вступили в силу ограничения на въезд автобусов в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA-2018.

Ограничения введены согласно указу президента России №202 от 9 мая 2017 года. По этому документу, с 1 июня по 17 июля ограничен въезд автобусов в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. С 1 по 30 июня — в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

В города, принимающие матчи ЧМ-2018, в эти дни могут попасть только автобусы, курсирующие по регулярным муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, например, между Москвой и Московской областью.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».