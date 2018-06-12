РИАМО - 12 июн. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» во вторник пройдет концерт под открытым небом, посвященный Дню России, на котором выступят известные оперные певцы, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В этом году мы решили сделать программу праздничного концерта в честь Дня России максимально насыщенной и патриотичной и, помимо всеми любимых оперных певцов, пригласили выступить Русский оркестр с народными инструментами и хореографический ансамбль в русских народных костюмах. Мы мечтаем о том, чтобы наш праздник получился по-настоящему массовым, душевным», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Арии, дуэты, романсы Чайковского, Глинки и других великих русских композиторов исполнят оперные певцы Андрей Борисенко (баритон), Марина Агафонова (сопрано) и Дмитрий Никаноров (тенор), а в исполнении Русского оркестра популярной музыки «Мастера России» прозвучат мировые хиты на балалайках, гуслях, баянах и прочих народных инструментах.

Кроме того, на концерте выступит хореографический ансамбль «Русы», который подготовил яркие, энергичные и эмоциональные танцевальные номера в уникальных костюмах.