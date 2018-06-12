РИАМО - 12 июн. Участники проекта «Московское долголетие» выступят на сцене Екатерининского парка во вторник в 15:00, вход на мероприятие свободный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль-концерт «Пою тебе, моя Россия» соберет 300 человек из разных округов. Творческие коллективы, дуэты и сольные исполнители покажут по три тематических номера. Также для гостей споют популярные артисты эстрады», – говорится в сообщении.

Уроки пения – одни из самых популярных среди участников «Московского долголетия»: кружки по вокалу посещают около 5 тысяч москвичей. Лидирует в списке увлечений компьютерная грамотность. Также горожан старшего возраста интересуют английский язык, фитнес, тренажеры и зумба.

Проект «Московское долголетие» запустили весной. Более 74 тысяч горожан уже приступили к бесплатным занятиям. На выбор – скандинавская ходьба, гимнастика, рисование, танцы, компьютерные и языковые курсы и другие уроки.

Стать участниками проекта могут москвичи пенсионного возраста. Выбрать интересные уроки и заполнить заявление помогут в центре социального обслуживания. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.