РИАМО - 11 июн. В районе аварии с участием трех легковых и одного грузового автомобиля на МКАД ограничили движение до двух полос, автомобилистов призвали выбирать пути объезда, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее на южной стороне МКАД произошло столкновение трех легковых и одного грузового автомобиля. По предварительной информации, есть двое пострадавших.

«На внутренней стороне 25-го км МКАД произошло серьезное ДТП. На месте работают оперативные службы. Движение ограничено до двух полос. Свободны крайний левый и крайний правый ряды», — говорится в сообщении.

Водителей призвали выбирать пути объезда.