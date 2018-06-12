РИАМО - 12 июн. Центральная пригородная пассажирская компания в июне и июле организует пригородные железнодорожные перевозки по десяти туристическим маршрутам, специально разработанным для гостей ЧМ-2018, во вторник состоится первая поездка в Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Например, 12 июня состоится поездка в Орехово-Зуево, посвященная истории развития футбола в России. Путешественники побывают в парке, где в 1910 году был открыт футбольный стадион, который в то время считался лучшим в России. Далее туристы отправятся на стадион «Знамя труда». Он был построен в 1912-1914 годах и является тренировочной базой одного из старейших в нашей стране футбольных клубов», – говорится в сообщении.

Также участники экскурсии увидят реконструкцию матча начала XX века. Поездка до Орехово-Зуева и обратно пройдет в комфортабельном экспрессе, салон туристического вагона будет оформлен согласно концепции тура.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».