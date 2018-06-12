РИАМО - 12 июн. Фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья» состоится в Подмосковье во вторник, в мероприятии примут участие 12 пар, отметивших в браке золотую и бриллиантовую годовщины свадьбы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В этом (2018 году – ред.) году 12 июня мероприятие пройдет в новом формате. Главными участниками праздника станут юбиляры семейной жизни различных национальностей, проживающие на территории Московской области. Всего в мероприятии примут участие 12 семейных пар, проживших в браке от 50 до 60 лет», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в мероприятии примут участие молодожены, представители национальных общественных организаций Московской области.

Праздничное открытие фестиваля пройдет на теплоходе, который отчалит от пристани в Красногорске, для участников праздника подготовили культурную программу «Семейный причал». Продолжится празднование на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Льва Толстого в городе Химки, где пройдет торжественное чествование юбиляров семейной жизни.

«В Подмосковье стало доброй традицией чествовать юбиляров семейной жизни. Фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья» способствует возрождению национальных традиций и развитию семейной культуры разных народов, знакомит нас с бытом и устоями людей разных национальностей», – сказала начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

На фестивале запланирован концерт «Перелистаем семейный альбом…», а также презентация национальных блюд.