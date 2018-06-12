РИАМО - 12 июн. В День России в парке «Патриот» в Одинцовском районе состоится вручение паспорта гражданина Российской Федерации борцу смешанных единоборств ММА Джеффу Монсону.

Вручение паспорта состоится в 19:00.

С недавнего времени Монсон живет и работает в Красногорске. 28 мая Монсон получил российское гражданство, местом его работы указана автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Зоркий», он является тренером по физической подготовке.

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.