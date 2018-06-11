РИАМО - 11 июн. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса на западе Москвы, в котором пострадали семь человек, произошло по вине водителя легковушки, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосгортранса».

Он отметил, что около 19:40 в районе дома 9 по улице 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 32-го маршрута.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В результате произошедшего в автобусе травмы получили пять человек, с ними работают медики», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

В аварии также пострадали двое человек в легковом автомобиле.

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