РИАМО - 11 июн. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса на западе Москвы, в котором пострадали семь человек, произошло по вине водителя легковушки, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосгортранса».
Он отметил, что около 19:40 в районе дома 9 по улице 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 32-го маршрута.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
В аварии также пострадали двое человек в легковом автомобиле.
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