РИАМО - 11 июн. Легковушка и автобус столкнулись на западе столицы, в результате аварии пострадали семь человек, на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«ДТП: улица 50 лет Октября, 9, автобус и легковой автомобиль. По информации МЧС, пострадали пять человек в автобусе, и двое пострадавших в легковом автомобиле», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Как добавляется в сообщении, по предварительной информации, все живы.

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