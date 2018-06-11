РИАМО - 11 июн. В Москве спасатели вытащили из воды тонувшую пьяную женщину, пострадавшей оказана первая медицинская помощь, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Борисовская» заметил, что женщина зашла в воду в одежде на 10 метров от берега, 800 метров от станции, стала тонуть. Спасатели вышли по тревоге на катере к месту происшествия. Достали ее с поверхности воды, оказали первую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина 1980 года рождения оказалась в сильном алкогольном опьянении. В медпомощи не нуждается.