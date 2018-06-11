РИАМО – 11 июн. В 2017-м российскую столицу посетили 138 тысяч туристов из Франции, а проведение совместных мероприятий в сфере туризма и развития диалога между представителями московской и французской индустрий повлияет на привлечение туристского потока в последующем, сообщает в понедельник РИА Новости.

В понедельник в Париже открылись Дни культуры Москвы во Франции.

«Мы видим большой потенциал в развитии туристского обмена между нашими странами. Так, по итогам прошлого года вырос туристский поток из Франции в Москву на 8,07% по сравнению с 2016 годом. Зафиксировано около 138 тысяч туристских прибытий из Франции в Москву», — сказала начальник отдела координации туристской деятельности департамента спорта и туризма Москвы Инесса Григ на конференции «Москва — мегаполис будущего: перспективы развития российской столицы».

Она добавила, что проведение совместных мероприятий в сфере туризма и развития диалога между представителями как московской, так и французской индустрии города повлияет на привлечение туристского потока в последующем.

В общей сложности за прошлый год Москву посетили более 21 миллиона туристов, был побит рекорд посещаемости.