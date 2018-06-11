РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Жители ЖК «Малое Павлино» городского округа Люберцы пожаловались на постоянно затопленный в 8 корпусе подвал и неприятный запах из него, сообщается на официальной странице жилого комплекса в Instagram.

«В 8 корпусе по состоянию на 10 июня 2018 года подвал стабильно затоплен и стабильно воняет. Никаких действий УК «Домоуправ» или застройщиком ООО «Некрасовка Девелопмент» не предпринимается», - говорится в сообщении.

По данным управления ЖКХ администрации Люберец, в управляющую компанию ООО «Потенциал» направлена заявка. Эта УК официально обслуживает данный ЖК с 1 июня 2018 года.