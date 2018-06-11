РИАМО – 11 июн. США ввели в отношении России новые санкции, в список были внесены трое россиян, три российские компании Digital Security, «Дайвтехносервис», ФГУП «НИИ «Квант», сообщает в понедельник Газета.ru.

«Минфин США ввел новые санкции против России. Обновленные списки опубликованы сайте ведомства», — говорится в сообщении.

В санкционный список были внесены трое россиян, три российские компании: Digital Security, «Дайвтехносервис», ФГУП «НИИ «Квант».

Санкции были введены на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что страны, которые решили ввести антироссийские санкции под давлением американской стороны, могут на себе ощутить те же меры.

Чиновникам предложили отказаться от отдыха в странах, которые ввели санкции в отношении РФ>>