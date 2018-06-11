РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Подольский городской суд направил уголовное дело обвиняемого в ограблении страхового агента уроженца Киргизии в Московский областной суд после апелляционной жалобы адвоката подсудимого, приговор фигуранту вынесли согласно статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере», говорится в постановлении Подольского городского суда.

В ноябре 2017 года в Подольске двое мужчин под видом клиентов, которые хотели застраховать машину, проникли в рабочий кабинет страхового агента Марины Румянцевой и напали на нее. Под пытками они узнали, где находятся ценности, и ограбили потерпевшую почти на полмиллиона рублей. Нападавшие не только сильно избили Румянцеву, но и порезали руки и лицо ножом. Все это попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете. Один из нападавших, которого задержали, оказался выходцем из Киргизии. Его родные проживают в Москве. Приговор ему вынесли 13 апреля 2018 года и дали семь лет колонии строгого режима, а также присудили компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и материального ущерба в размере более 500 тысяч рублей.

«Рассмотрение апелляционной жалобы и возражения состоится в Московском областном суде по адресу: Красногорск-2, МКАД, 65-66 километр, «Дворец Правосудия», о чем будет сообщено дополнительно. С сего дня (с 23 мая 2018 года - прим. ред.) осужденный Уулу Талантбек Абдукадыр перечисляется за Московским областным судом. Подсудимый ходатайствует о своем участии в судебном заседании апелляционной инстанции», - говорится в документе.

Подольский городской суд направил уголовное дело подсудимого с апелляционной жалобой защитника-адвоката и возражением государственного обвинителя на приговор суда от 13 апреля в Московский областной суд.

Приговор подсудимому вынесли согласно статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Ранее судья отклонила два ходатайства о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы подсудимого, так как, по информации медико-санитарной части СИЗО, подсудимый за медицинской помощью не обращался и находится в удовлетворительном состоянии. В ходе следствия подобная экспертиза уже проводилась, никаких отклонений не выявили.

Пострадавшая требовала компенсации материального вреда в размере более 500 тысяч рублей и морального – в сумме около 1 миллиона рублей. Пока семья обвиняемого возместила ей 50 тысяч рублей. На вынесении приговора судья назвала это одним из смягчающих обстоятельств, так же, как и наличие несовершеннолетнего ребенка у подсудимого, и то, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Пострадавшая сказала, что приговор судьи ее устраивает, и зла на грабителя не держит.