РИАМО - 11 июн. В подмосковных Бронницах на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина завершилась открытая тренировка сборной Аргентины по футболу, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На тренировке присутствовали журналисты, а также приглашенные по билетам зрители. Вход на площадку был оснащен рамками металлоискателя. Также в целях безопасности на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов.

«Мы провели уже ряд открытых тренировок. Конечно то, что мы сегодня увидели, та атмосфера, которая царит у болельщиков, все-таки представители Латинской Америки по-другому болеют, то для них праздник, большой карнавал», - сказал журналистам министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что также на открытую тренировку были приглашены дети из спортивных школ.

«С нами пришли дети из спортивной школы. Они обратились в прямом эфире к Андрею Юрьевичу (Воробьеву, губернатору Московской области - ред.) для того, чтобы попасть на открытую тренировку, и Андрей Юрьевич пообещал дать билеты», - добавил Терюшков.

В тренировке принял участие капитан команды и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в подмосковных Бронницах. Она будет тренироваться на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

В групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Первый матч команды состоится уже 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве - противником станет сборная Исландии. 21 июня команда Аргентины встретится в Нижнем Новгороде со сборной Хорватии. Матч с командой из Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».