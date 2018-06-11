РИАМО - 11 июн. В день рождения капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в подмосковных Бронницах состоится большой фестиваль футбола, сообщил журналистам в понедельник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В понедельник в Бронницах прошла открытая тренировка сборной Аргентины по футболу.

«Мы подготовили для Лионеля Месси большой фестиваль футбола, который пройдет здесь, в городском округе Бронницы. Он состоится 24 июня, в день рождения (Месси - ред.). Мы знаем, что он в этот день уезжает играть на очередную игру группового этапа. Вместе с тем какая здесь атмосфера будет царить, она также будет непередаваема. Мы пригласили всех, в том числе болельщиков сборной Аргентины для того, чтобы они присоединились и пришли на этот праздник», - сказал Терюшков.

Сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в подмосковных Бронницах. Она будет тренироваться на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

В групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Первый матч команды состоится уже 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве - противником станет сборная Исландии. 21 июня команда Аргентины встретится в Нижнем Новгороде со сборной Хорватии. Матч с командой из Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».