РИАМО - 11 июн. К чемпионату мира по футболу на портале «Московский транспорт» создали раздел об изменениях маршрутов общественного транспорта возле стадионов, он также включает информацию для автомобилистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специальный раздел с полезной информацией о том, как изменится движение транспорта во время чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года, появится на интернет-портале «Московский транспорт», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Информация будет особенно актуальной для жителей районов, находящихся возле спорткомплекса «Лужники» и стадиона «Спартак», - Хамовников, Покровского-Стрешнева и Раменок. В соответствии с требованием соответствующего федерального закона и FIFA, система безопасности возле стадионов требует особого транспортного режима.

Большая часть перекрытий на период ЧМ-2018 не коснется местных жителей и компаний, расположенных на территориях тех или иных районов. Чтобы проехать к дому или работе, нужно будет получить пропуск в управе района.

«На одном ресурсе мы собрали информацию о работе метро, МЦК, такси, наземного транспорта, а также обо всем, что актуально для автомобилистов, - изменениях движения и правил парковки. Карту можно будет максимально приблизить и посмотреть, рядом с каким домом или социальным объектом перекрыто движение», - отметил Ликсутов.

С 14 июня по 15 июля, в дни проведения матчей ЧМ-2018, ряд маршрутов наземного транспорта станет бесплатным. Это позволит болельщикам быстрее и комфортнее добираться до Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак». А на Воробьевых горах организуют пешеходную зону.

«Изменения коснутся и работы метрополитена. На Таганско-Краснопресненской, Сокольнической и Кольцевой линиях, а также на Московском центральном кольце (МЦК) увеличат время работы с минимальным интервалом движения поездов», - добавляется на сайте.

В период прибытия болельщиков за три часа до матча и после матча до завершения убытия пассажиров интервалы движения поездов по этим линиям будут сокращены до минимальных значений, характерных для движения в час пик.

Также будет ограничен вход и выход в вестибюли некоторых станций, расположенных рядом со спорткомплексом «Лужники» и стадионом «Спартак». В дни матчей и фестиваля при массовом прибытии зрителей вестибюли некоторых из этих станций будут работать только для выхода в город, а после окончания матча – только на вход. Точное время изменения работы вестибюлей будет зависеть от потока болельщиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».