РИАМО - 11 июн. В понедельник в столице открылся фестиваль «День России. Московское время», в его рамках болельщики чемпионата мира по футболу смогут познакомиться с достижениями российской культуры, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Совсем скоро на обновленном стадионе «Лужники» состоится главное спортивное событие года – матч-открытие чемпионата мира. Москва хорошо подготовилась к приезду болельщиков и приглашает их отпраздновать вместе с нами День России на фестивале «День России. Московское время»! На площадках фестиваля футбольные болельщики из стран ближнего и дальнего зарубежья, прибывшие в столицу на чемпионат мира, получат прекрасный шанс познакомиться с культурой нашей страны», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она добавила, что развлекательная программа фестиваля – зрелищные спектакли и шоу, танцевальные мастер-классы и концерты – расскажет болельщикам о вкусах и увлечениях россиян в разные десятилетия с начала XX века и до современности.

На фестивальных площадках организовано много активностей, которые заинтересуют любителей спорта. В парке Победы установили площадку для пляжного футбола, а на переходе от площади Революции к Манежной площади – поле для пляжного волейбола. Профессиональные спортсмены – футболисты и волейболисты – проведут на них показательные матчи и бесплатные мастер-классы для всех желающих.

«В парке Горького в рамках фестиваля оборудовали большую арену для киберфутбола, где каждый желающий может сыграть в видеоигру FIFA-18. Там же проведут встречи с известными футболистами, киберфутболистами и спортивными комментаторами», — добавляется в сообщении.

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет в понедельник и 12 июня в столичных парках, а также на площадках в центре города и на улице Профсоюзная. Два праздничных дня в режиме нон-стоп гостей ждут спектакли, концерты и мастер-классы.