РИАМО - 11 июн. Чертановский суд Москвы арестовал министра Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктора Шафороста по делу о повреждении имущества, о результате рассмотрения ходатайств об избрании мер пресечения его сообщникам будет известно позже, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Он уточнил, что Чертановским районным судом города Москвы рассмотрено ходатайство Чертановского МРСО СУ по ЮАО ГСУ Следственного комитета России по столице об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шафоросту, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

«Суд вынес постановление об избрании Виктору Шафоросту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 августа 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что результат рассмотрения ходатайств об избрании мер пресечения Аркадию Пилипенко, Ивану Курсанову, Артему Бритвину, также имеющих отношение к указанному деянию, будет сообщен позже.

Ранее Шафорост и его сообщники ночью 19 марта 2018 года около жилого дома по Харьковскому проезду в Москве подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив владельцу ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.