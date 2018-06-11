РИАМО - 11 июн. На церемонии открытия чемпионата мира - 2018, которая пройдет в московских «Лужниках», будет петь знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс, начнется программа 14 июня в 17:30, сообщает Газета.ru.

Вместе с ним на сцене выступит певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединится знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – сказал Уильямс.

Продюсером церемонии открытия по концепции, разработанной Феликсом Михайловым, будет Первый канал. Шоу будет построено на музыкальных номерах, а начнется программа 14 июня в 17:30.

Сразу по окончании церемонии открытия в «Лужниках» состоится первый матч турнира, в котором сборная России сразится в первом туре в группе А с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».