РИАМО - 11 июн. В порту Таллина Пальяссааре из-за долгов арестован российский грузовой паром Petersburg, эстонская сторона требует от собственника 380 тысяч евро, сообщает Газета.ru.

«Petersburg арестован за долги предприятию снабжения судна, а также за задержки выплат зарплаты экипажу. Сообщается, что судно находится в порту Пальяссааре с конца апреля нынешнего года, предприятие-собственник Petersburg намеревалось начать его ремонт», - говорится в сообщении.

Эстонская сторона требует от собственника 350 тысяч евро за долги по снабжению парома и еще 30 тысяч евро в качестве выплат экипажу.