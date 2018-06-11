РИАМО - 11 июн. Курс биткоина за выходные упал более чем на 10% после заявления южнокорейской криптовалютной биржи о кибератаке, сообщает Газета.ru.

«Курс биткоина достиг двухмесячного минимума в 6619 долларов на Bitfinex и в 6651 доллара на Coindesk. Перед этим две недели он варьировался в диапазоне от 7 тысяч долларов до 7,8 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Криптовалютная биржа Coinrail сообщила о краже некоторой суммы альтернативных криптовалют после хакерской атаки. Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов.

В феврале 2018 года биткоин рухнул ниже 6 тысяч долларов. К середине месяца он смог перебить отметку в 11 тысяч долларов, но в марте опустился ниже 9 тысяч долларов.