РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Защита проектов участников конкурса на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье» пройдет в Подольске 25 июня в концертном зале администрации горокруга, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Защита проектов участников конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в регионе начнется 13 июня. На официальном сайте премии завершилась регистрация пользователей, подача проектов и присоединение людей в инициативные группы. Следующий этап – личная презентация проектов авторами - пройдет с 13 июня по 13 июля во всех муниципалитетах.

«Личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса. На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации. В Подольске презентация проектов будет проходить 25 июня с 10:00 до 18:00 в концертном зале администрации горокруга на улице Кирова, 4», - говорится в сообщении.

Те, кто не успеют презентовать свои проекты в муниципальных образованиях, смогут продемонстрировать их в доме правительства Московской области до 20 июля (график презентаций разместят на сайте премии).