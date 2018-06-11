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Москвы и Подмосковья Фото Как сборная Аргентины тренируется в Бронницах сегодня в 17:43 | Обновлено сегодня в 20:50
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РИАМО
, Николай Корешков
В подмосковных Бронницах на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина прошла открытая тренировка сборной Аргентины по футболу.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Перед тренировкой чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков вручили воспитанникам спортшколы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина билеты от губернатора Подмосковья на тренировку сборной Аргентины.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
В тренировке принял участие капитан команды и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в подмосковных Бронницах.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Она будет тренироваться на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.
©
РИАМО
, Николай Корешков
В групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Первый матч команды состоится уже 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве - противником станет сборная Исландии. 21 июня команда Аргентины встретится в Нижнем Новгороде со сборной Хорватии.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Матч с командой из Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: тренировка сборной Аргентины в Бронницах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: капитан команды и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: капитан команды и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: больщики перед тренировкой сборной Аргентины
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