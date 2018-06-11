Перед тренировкой чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков вручили воспитанникам спортшколы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина билеты от губернатора Подмосковья на тренировку сборной Аргентины.