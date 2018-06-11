РИАМО - 11 июн. В подмосковных Бронницах на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина началась открытая тренировка сборной Аргентины по футболу, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Перед тренировкой чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков вручили воспитанникам спортшколы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина билеты от губернатора Подмосковья на тренировку сборной Аргентины. Как отметил глава Бронниц Виктор Неволин, около тренировочной базы к ЧМ-2018 появилась новая пешеходная зона.

«Получилась очень живописная зона. Здесь будет основной трафик всех болельщиков, которые пойдут с автовокзала на тренировочную площадку. Для жителей это место стало любимым, мы подходили комплексно. Это не только пешеходная зона. Вы видите, что все дома, которые находятся рядом, они совершенно по новым технологиям сделаны, утеплены, а дворовые пространства отремонтированы», - сказал Неволин.

В тренировке принимает участие капитан команды и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в подмосковных Бронницах. Она будет тренироваться на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

В групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Первый матч команды состоится уже 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве - противником станет сборная Исландии. 21 июня команда Аргентины встретится в Нижнем Новгороде со сборной Хорватии. Матч с командой из Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».