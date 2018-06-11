РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Житель подмосоквного Подольска пожаловался на ненадлежащее состояния памятника революционеру и известному советскому деятелю Серго Орджоникидзе, власти пообещали реконструировать его или создать новый, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил, что памятник Орджоникидзе перед заводом его имени разрушается, территория вокруг памятника заросла травой. Сам памятник без идентифицирующей надписи.

«Предприятие ПАО «ЗиО-Подольск» сделало окос и уборку прилегающей территории к памятнику Орджоникидзе. Генеральному директору предприятия направили обращение по вопросу содержания памятника в надлежащем состоянии. В настоящее время рассматривается вопрос и дальнейшей реконструкции памятника или создания нового», - написал в ответе первый замглавы Подольска Эдуард Щепетев.

Орджоникидзе - известный грузинский большевик и видный советский государственный и партийный деятель, революционер. Родился 24 октября 1886 года и умер 18 февраля 1937 года.