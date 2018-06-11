РИАМО - 11 июн. В столице в понедельник открыли электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, оно обеспечит комфортные условия труда и отдыха машинистов и рабочих, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Два с половиной месяца назад мы открыли три новые станции метро «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую», которые сделали более комфортной жизнь примерно 400 тысяч жителей северных районов города. Сегодня открываем электродепо «Лихоборы», которое обеспечит комфортные условия труда и отдыха сотен машинистов, инженеров, рабочих, обслуживающих Люблинско-Дмитровскую линию метро», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что фактически был построен полноценный современный завод по ремонту и обслуживанию подвижного состава метро и качественная база отдыха для персонала.

Строительство электродепо «Лихоборы» было начато в июле 2013 года и завершено в июне 2018 года. Для размещения депо был подобран участок площадью 16,5 гектар в реорганизуемой промзоне на Верхнелихоборской улице, вблизи платформы «НАТИ» Октябрьской железной дороги и станции МЦК «Лихоборы».

Для выезда подвижного состава из электродепо построены метромост и два однопутных тоннеля общей протяженностью около 4 километров, примыкающие к перегонным тоннелям Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

Новое депо «Лихоборы» вместе с депо «Печатники» будет обслуживать подвижной состав Люблинско-Дмитровской линии метро. Оно предназначено для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава современных моделей.

Благодаря вводу депо будут полностью удовлетворены потребности Люблинско-Дмитровской линии метро в местах для ремонта и ночного отстоя поездов. Также будет прекращен ночной отстой поездов в тоннелях, который до сих пор был неизбежен из-за нехватки мест в депо «Печатники».

Общая площадь зданий и сооружений электродепо «Лихоборы» – 85,7 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсо­сварочную станцию, склад, камеру мойки составов и административно-бытовой корпус. После выхода депо на полную мощность в нем будет работать свыше 1,5 тысяч человек.