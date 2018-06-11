РИАМО – 11 июн. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поддержал позицию прокуратуры Западного административного округа Москвы, которая ранее отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении студентов, изрисовавших баннер с рекламой фан-зоны чемпионата мира по футболу – 2018, сообщает Газета.ru.

Ранее студенты МГУ выразили недовольство появлением фан-зоны чемпионата рядом с университетом. За надпись на баннере «Нет фан-зоне» задержали троих жителей Москвы. В отношении студента Дмитрия Петелина, которого подозревают в порче указателя, было возбуждено дело по статье «Вандализм». Ущерб составил 65 тысяч рублей. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении Петелина.

«Совет по правам человека принял решение, что действия студентов МГУ, которые подозреваются в нанесении надписи «Нет фан-зоне» на указателе около станции метро «Университет», не несут признаки акта вандализма», - говорится в сообщении.

Фестиваль болельщиков был открыт 10 июня на Воробьевых горах напротив здания МГУ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».