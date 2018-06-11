РИАМО - 11 июн. Автомобилистам столицы посоветовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грозы и сильного ветра в понедельник, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Ближе к вечеру в Москве ухудшится погода: пойдет дождь, усилится ветер, а ночью грянет гроза. Настоятельно рекомендуем вам пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей», - говорится в сообщении.

В ближайшие 1-3 часа 11 июня в столице ожидаются дождь, гроза, 12 июня ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.