РИАМО - 11 июн. В столице в течение 1-3 часов понедельника ожидаются дождь и гроза, жителей призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По информации Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа 11 июня в Москве ожидаются дождь, гроза, 12 июня ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели при грозе рекомендуют припарковаться при управлении автомобилем, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

При сильном ветре на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль рекомендуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.