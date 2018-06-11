РИАМО - 11 июн. В подмосковных Бронницах к чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтировали 20 домов и километровую пешеходную зону, на эти цели было выделено более 160 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная программа по формированию комфортной городской среды проживания человека. Она включает в себя синхронизированные мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

«Особое внимание в этом году уделялось реализации мероприятий по формированию комфортной среды в муниципалитетах, которые принимают гостей и команды-участницы чемпионата мира по футболу. Это и Бронницы, где расположилась тренировочная база сборной Аргентины, и Химки, где будут тренироваться сборные России, Перу и Мексики»,- сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что также значительные средства были выделены из областного бюджета на мероприятия по комфортной среде в Истре, Наро-Фоминском округе и Раменском районе.

По его словам, к ЧМ-2018 по футболу в Бронницах областным фондом капитального ремонта выполнен ремонт 20 многоквартирных домов на общую сумму 111,7 миллиона рублей.

«В частности, проведен капитальный ремонт кровель, выполнены работы по утеплению фасадов с применением навесного фасада, в ряде домов проведен ремонт балконных плит, и внутренних инженерных систем, все работы выполнены в полном объеме», - отметил Хромушин.

Кроме этого, в рамках госпрограммы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области» в 2017-2021 годах в горокруге Бронницы благоустроена пешеходная зона, ведущая от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское.

«На благоустройство этой пешеходной зоны в Бронницах было выделено 54,7 миллиона рублей, в том числе, 17,6 миллиона рублей из федерального бюджета, 34,3 миллиона рублей из бюджета Московской области, - подчеркнул министр.

Он уточнил, что данная пешеходная зона имеет протяженность 830 метров. На первом этапе были обустроены пешеходный тротуар и велосипедная дорожка, площадки для общественных мероприятий и пешеходные дорожки с зонами отдыха, детская и подростковая площадки со спортивным и детским оборудованием, спортивная баскетбольная площадка с ограждением.

Кроме этого, было уложено более 5,5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, около 4 километров бордюрного камня, установлены 32 лавочки, проведены работы по устройству ливнестоков для осушения территории, установлены 107 светильников для организации уличного верхнего и напольного освещения.

Также установлено 14 видеокамер с устройствами записи, проведены работы по прочистке и укреплению трубопроводов реки Кожурновка и замене забора и по устройству новой контейнерной площадки для мусора.

«Работа по благоустройству пешеходной зоны в Бронницах будет продолжена, на эти цели предусмотрено еще 27 миллионов рублей», - заключил Хромушин.

Всего в Подмосковье в этом году будет благоустроено 1,44 тысячи дворовых территорий, 64 общественные территории, включая 23 сквера, шесть набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон, а в 24 муниципалитетах будут благоустроены въездные группы, в 13 муниципалитетах пройдет благоустройство общественных территорий в бывших военных городках.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».