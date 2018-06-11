РИАМО - 11 июн. На территории Московской области в течение 1-3 часов понедельника ожидается гроза, жителей призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа 11 июня местами в Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидаются кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Чтобы избежать поражения молнией, жителям Подмосковья рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и не топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

На открытой местности не нужно прятаться под деревьями, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности, также во время грозы нельзя купаться в водоемах.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду 12 июня.