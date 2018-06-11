РИАМО - 11 июн. В Москве доля продаж машин SUV превысила 50%, лидерами по объему реализации автомобилей данного сегмента в столице являются Hyundai, Nissan и Renault, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«По итогам 4 месяцев 2018 года в Москве было реализовано 36,7 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 50,8% от общего объема столичного рынка легковых машин. Таким образом, доля продаж SUV в Москве впервые преодолела 50% отметку», - говорится в сообщении.

Лидером по объему реализации автомобилей данного сегмента в столице является Hyundai – предпочтения этой корейской марке отдали 4142 покупателя. На втором месте среди брендов находится японский Nissan (3699 штук), а замыкает тройку лидеров французский Renault (2928 штук). Также у москвичей популярны кроссоверы и внедорожники корейской марки KIA и японской Toyota (2816 и 2616 штук соответственно).

«Среди моделей на столичном рынке SUV тоже лидирует продукция Hyundai – кроссовер Creta с января по апрель нынешнего года приобрели 2654 местных жителя. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 2016 экземпляров», - добавляется на сайте.

В пятерку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в Москве также попадают: Renault Kaptur (1671 штука), KIA Sportage (1631 штука) и Nissan X-Trail (1628 штук).