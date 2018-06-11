РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска дважды ремонтировали подножие памятника поэтессе Марине Цветаевой после жалоб жителей на его разрушение, раставрационные работы планируют провести в 2019 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что памятник поэтессе Цветаевой стоит в полуразрушенном состоянии, хотя ранее администрация сообщала о ремонте подножия. Вопрос содержания памятника на территории Певческого поля в поселке Дубровицы рассмотрела администрация горокруга.

«Памятник поэтессе Цветаевой установили на Певческом поле в 2011 году. В результате длительного времени происходит разрушение фундамента. Имеющиеся на 4 мая 2018 года разрушения были устранены. Однако отслаивание облицовочной плитки продолжалось. Ремонтные работы также выполнили 4 июня 2018 года», - написал в ответе замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он отметил, что территориальный отдел «Дубровицкий» подготовил предложения в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга Подольск о включении реставрации основания памятника Цветаевой в план работ по благоустройству на 2019 год.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.