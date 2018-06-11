РИАМО - 11 июн. Постановка пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» была признана лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона в ходе церемонии вручения театральной премии «Тони» в Нью-Йорке, сообщает Газета.ru.

«Спектакль победил в шести <…> номинациях, включая «Лучшую режиссуру драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн сцены», - говорится в сообщении.

На 72-й церемонии вручения премий «Тони» рекордсменом по числу номинаций стал мюзикл «Губка Боб Квадратные Штаны», который был поставлен по мотивам одноименного мультипликационного сериала, постановка победила в категории «Лучший дизайн сцены для мюзикла».

Действие книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» происходит спустя 19 лет после битвы за Хогвартс. У Поттера трое детей, и он работает в министерстве магии. Ранее восьмая часть истории о волшебнике Гарри Поттере установила абсолютный рекорд по количеству предварительных заказов.