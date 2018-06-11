РИАМО – 11 июн. Почти 5 тысяч человек стали участникам «Красочного забега» в Москве, маршрут включал в себя четыре цветовых зоны, на которых волонтеры обсыпали бегунов специальной краской, сообщает ТАСС.

«Красочный забег» посетили почти 5 тысяч человек. Впервые мы проводим его на территории «Мегаспорта». С учетом закрытости всех площадок перед чемпионатом мира (по футболу – ред.) это единственная доступная спортивная площадка в этот период, инфраструктура которой соответствует проведению такого масштабного мероприятия», - сказал директор серии забегов «Беговое сообщество» Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что маршрут включал в себя четыре цветовых зоны, на которых волонтеры обсыпали бегунов специальной краской: желтой, красной, синей и розовой, всего потребовалось около 3 тонн краски. На дистанции также были расположены музыкальные точки.

Первыми к финишу пришли супруги Юлия и Сергей Конякины. Второе место в забеге среди мужчин занял Василий Пермитин, а третье - Евгений Маков. Среди женщин второй стала Елена Толобова, тройку лидеров замкнула Ольга Тупоногова. Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров.

В прошлом году забег проводился на территории олимпийского комплекса «Лужники», в нем приняли участие около 7 тысяч бегунов.

«Красочный забег» относится к категории фан-ранов, то есть развлекательных забегов, его идея отсылает к индийскому фестивалю Холи, который в России носит название «Ирис» и отмечается в конце весны или летом. На нем люди обсыпают друг друга разноцветными красящими порошками.