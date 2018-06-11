РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. На спартакиаде пенсионеров Московской области в подмосковном Чехове житель горокруга Люберцы завоевал второе место в настольном теннисе в личном зачете, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Чехове в многофункциональном дворце спорта «Олимпийский» 10 июня прошла спартакиада пенсионеров Московской области.

«Команда городского округа в количестве восьми человек показала достойные результаты, наши спортсмены зарядились хорошим настроением. Вячеслав Кобежиков занял второе место в личном зачете в настольном теннис в возрастной категории 70 плюс. Наши поздравления победителю», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что главной целью спартакиады является пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия.